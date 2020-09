Parcours d'artistes à Saint Gilles du 26 septembre au 4 octobre

Musée ouvert à l’échelle d’une ville et aux multiples facettes, Parcours d’Artistes se présente comme l’occasion unique de croiser professionnels et amateurs du monde de l’art dans un contexte à la fois festif et intime.

La visite s’étend des ateliers d’artistes aux infrastructures, en passant par l’espace public de la commune de Saint-Gilles. Pour cette 17ème édition, s’étalant sur les weekends du 26.09 au 04.10, l’ASBL Les Rencontres Saint-Gilloises, en partenariat avec l’Echevinat de la Culture de Saint-Gilles, souhaitent offrir une nouvelle fois l’occasion au public de rencontrer les artistes et de se laisser surprendre.



En 2020, les ateliers d’artistes constitueront toujours l’axe de base de l’événement, faisant office de terrains d’échanges et de réflexions entre artistes et visiteurs. Après une difficile période de confinement, Parcours d’Artistes a souhaité sonder les artistes, questionner leur envie de maintenir, d’annuler ou de reporter la biennale.



La réponse a été forte, les artistes ont fait part de leur engagement à respecter les mesures de sécurité indispensables à l’accueil du public et surtout de leur souhait de maintenir une perspective en 2020 pour Parcours d’Artistes. Suite à ce sondage, 220 artistes ont voté pour un report des dates en septembre - octobre. Ces ateliers seront répertoriés sur une carte et dans une brochure distribuée gratuitement au public.



Parmi la kyrielle de propositions que comportent les univers des 220 artistes inscrits au Parcours d’Artistes de Saint-Gilles, le visiteur pourra notamment découvrir dès le 16 septembre une exposition exceptionnelle liant les œuvres présentant des portraits de femmes extraites des collections du Musée d’Ixelles aux univers de 11 artistes bruxelloises d’aujourd’hui : "I feel really awake", Résonnances du Musée d’Ixelles à la Maison du Peuple. Une fenêtre ouverte et poétique et un dialogue intarissable entre images de la femme d’hier et d’aujourd’hui.



Des performances en espace public : Eve is a seller de Kubra Khademi ou Fâmes, un projet de Laura Leveau-Preisser, offriront elles-aussi un angle d’approche au Parcours d’Artistes 2020 mais au même titre que d’autres propositions toutes aussi innovantes ou bigarrées.

plus d'infos sur le site officiel du Parcours d'artistes