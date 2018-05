Papier Machine éponge le KANAL-Centre Pompidou

Le lancement du 7e numéro du magazine bruxellois qui met à l’honneur l’exploration quotidienne, la réflexion et l’art se passera le 8 juin prochain au nouveau KANAL.

Papier Machine se présente comme une “revue de création, une publication hybride qui accueille tous ceux qui veulent s’immiscer avec politesse (ou fracas) dans les interstices du langage et de la langue française”. Dans ce magazine, l’artiste, le sociologue et le journaliste se côtoient dans un espace physique libre, lieu de rencontre sous un thème donné par le comité de rédaction. Tout le monde est égal face au papier.

Le numéro 7 de la publication met à l’honneur l’éponge, son concept et ses ramifications et propose à cette occasion une journée de présentation particulière. “Au sommaire de ce numéro sept, de lourdes révélations au sujet d’un rocher biscornu, d’une éponge carnivore, de larmes de crocodile bientôt cotées en bourse, mais aussi, les derniers coups de hanches d’une grande figure du Macumba, de la militance par le bout du nez, des fonds marins et des fonds de verres, des morts par poésie, de la langue des vagues, du mal-être au corps, des langues qui fourchent ou qui s’emballent, Bourdieu et Bourdon, l’origine de l’art, une théorie photographique de l’évolution, une fugue à bout de crayons, etc., etc..”

Au Kanal-Centre Pompidou, un programme haut en couleur attend les visiteurs le 8 juin prochain qui pourront à la fois découvrir le lieu si ce n’est déjà fait et assister à des performances autour de la revue, ainsi que discuter, boire un verre. Et surtout acquérir le nouveau numéro de cette très jolie publication bruxelloise.

Programme

20h30 : performance de Milady Renoir inspirée de sa lecture du Papier Machine n°7

21h + 22h30 : performance “éponges d’une nuit d’été - tentative d’absorption onirique” de Leslie Doumerc, Arthur Lacomme, Alex Beaurain, Alice Conquand et Géronimo Gaube

Les contributeurs :

Un faux graphiste, Antonin Crenn, Gaspard de Saint Blanquat, Lola Avril, Vitalia Samuilova, Coline Sauvand, Valentine Bonomo, Alice Khol, Agathe Payen, Géronimo Gaube, Sara Laès, Arnaud Timmermans, Paul Mahoux, Jean-Baptiste Labrune Aldwin Raoul, Herlinde Demaerel, Frédéric Fioloff, Martin Viot, Lucie Combes, Jean Vacelet, Lou Amoros Augustin, Charlotte Thillaye, Xavier Girard, Rochegaussen Sébastien Fayard, Inga Padurari, Grégory Voivenel, Leslie Doumerc, François Vacarisas, Amélie Canon, Cléa Chopard, Bertrand Serra, Jeanne Zion, Rébecca et Fiona Brunet.

Le numéro a été graphiquement réalisé par Nuno Pinto da Cruz.