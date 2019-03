Papier Carbone édition carolo

La troisième édition du festival de l’image imprimée se déroulera dans trois lieux emblématiques carolos les 15, 16 et 17 mars prochains.

Plus de 60 artistes belges et européens sont attendus lors du rassemblement devenu incontournable. En plus d’une grande exposition, un marché, des ateliers, diverses conférences et des soirées musicales, cinématographiques et de performances sont prévus. Le BPS22, le Fablab Charleroi et le Vecteur seront les théâtres de cette grande messe de l’image imprimée.

Côté papier et techniques : de la sérigraphies, des fanzines, de la gravure, du collage, de la photo, de la risographie, de l’illustration, du graphisme, du livre d’artiste, de l’affiche, de l’écriture… sont au programme des réjouissances.

Papier Carbone a été créé il y a trois ans pour mettre en valeurs les artistes émergents et la micro-édition. Le festival est à la fois destiné aux professionnels mais aussi aux visiteurs curieux et en demande de découvertes. Le but est de faire découvrir un secteur riche à travers des artistes originaux et divers qui peuvent aussi se rencontrer et monter des projets.

Concrètement, le vendredi 15 mars à 18h c’est la soirée d’ouverture au Vecteur avec le vernissage du collectif berlinois Palefroi et l’illustrateur Jangojim. L’exposition d’Hélène Drénou sera également à voir ce soir là dans la bibliothèque. La projection de deux films animés de Flore Sophie de Lécuyer et Mathieu Gargam est prévue.

Les 16 et 17 mars, plusieurs activités sont organisées au Fablab et au BPS22, une conférence aura lieu chaque matin. Au Vecteur, les expositions seront accessibles ainsi que des performances et soirées avec DJ.