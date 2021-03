"Pages textiles" : Louise Marie Coumon et Sandra Dufour s'exposent aux Drapiers

Larmes, Louis Marie Cumont, 2007 - © éditions MEMO

Réalisée en partenariat avec les Ateliers du Texte et de l’Image (ATI), l’exposition "Louise Marie Cumont & Sandra Dufour – Pages textiles " regroupe deux univers textiles proches, faits de couture, de broderie et de sérigraphie. Celui de deux auteures (françaises) qui œuvrent au moyen du fil et du tissu dans le domaine de l’illustration jeunesse avec un graphisme singulier, tout en douceur et en poésie. Du moins, au premier regard.