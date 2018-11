Ouvrir la Maison des arts, avec Benoît Félix

La Maison des Arts de Schaerbeek rouvre après un an de travaux. Le chantier de restauration a bénéficié du soutien de la Direction des Monuments et Sites. L’IRPA a mené des recherches qui ont permis de restituer l’éclat fin de siècle de la demeure à l’époque de sa splendeur (1891–1895) et de remettre en l’état les pièces d’apparat (salons, bibliothèque et salle à manger). Les parquets et les faux plafonds, les moulures et les rosaces, les papiers peints d’époque projettent le visiteur dans l’intimité des époux Terlinden.

Inauguration ce week-end avec un programme d’animations diverses. L’artiste Benoît Félix propose des interventions dans le lieu qui sont des déclinaisons du verbe ouvrir. Ouvrir les portes, fenêtres et placards ou donner cette illusion par la projection d’images vidéo sur les portes, fenêtres et placards … faire entrer le lierre du jardin dans la maison … projeter l’image des gestes des artisans restaurateurs sur les murs ... et ouvrir symboliquement la maison aux migrants. Benoît Félix a filmé des migrants qui poussent la porte de la maison des arts et pénètrent à l’intérieur du bâtiment. Les images sont projetées sur la porte fermée. Le visiteur en l’ouvrant mêle sa propre réalité à celle de l’image filmée.

La Maison des Arts, Chaussée de Haecht, 147, Schaerbeek, ouverture les 30 novembre, 1er et 2 décembre