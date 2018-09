OMNI : MonColonel&Spit - AtelierJ&J - ALICE Gallery

L’exposition propose le fruit de la collaboration d’un duo d’artistes, d’un atelier et d’une galerie, qui ont travaillé sur la réalisation de meubles tout à fait originaux.

L’exposition prénommée OMNI évoque à elle-même l’aspect hybride de la démarche. Ces “Objets de Mobilier Non Identifié” ont été réalisé en collaboration entre le duo d’artistes liégeois Mon Colonel & Spit, les designers Atelier J&J et la galerie bruxelloise Alice. Le résultat de cette émulation est une oeuvre de huit pièces, créées en bebop, qui s’affranchissent donc des normes et s’improvisent.

Sur une idée d’Alice van den Abeele de la galerie Alice, le mariage des styles et des esthétiques s’est fait naturellement pour créer des oeuvres élégantes, équilibrées entre le Bauhaus et le style Fat Lava.