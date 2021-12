"Old but Gold" : l’expérience immersive qui vous fait revivre le meilleur des années 70, 80, 90 et 2000

Qui ne rêverait pas de faire un petit voyage dans le passé en ces temps compliqués ? OLD BUT GOLD est une expérience immersive qui transporte le public à travers 4 décennies avec de la projection à 360º et un son immersif.

Le spectateur, cocktail à la main, se laisse porter par ses sens et voyage dans le temps pour revivre le meilleur des années 70, 80, 90 et 2000 grâce à des toiles en mouvement et les meilleurs tubes de ces années.