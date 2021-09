Nuages d’hier et d’aujourd’hui, à la Maison des Arts de Schaerbeek

Les nuages fascinent et invitent à la contemplation. A toutes les époques de l’Histoire, ils ont signifié quelque chose. Poètes, peintres et cinéastes n’ont eu de cesse de les magnifier dans leurs expressions diverses et infinies, tantôt sombres et menaçants, tantôt ouateux, vaporeux et moelleux.

Dans la mythologie, les nuages étaient protecteurs ou représentaient le courroux divin ; au Moyen-âge, ils symbolisaient le sacré. Ils sont omniprésents dans les écrits de Baudelaire, poète amoureux des nuages et en quête d’absolu. Il les décrit superbement lorsqu’il parle des tableaux de Delacroix et des marines de Boudin. Les nuages le conduisent aussi de l’espoir à la tourmente quand il exprime son spleen. Le peintre anglais William Turner a rendu de façon magistrale la beauté et la majesté des ciels, ses transformations du lever au coucher. La cinéaste belge Marion Hänsel les photographiait et les filmait comme dans "Nuages – Lettres à mon fils", rythmé par des lettres d’amour intimes et tendres… Les nuages comptent parmi les "objets poétiques" les plus oniriques. Ils incitent à la rêverie et les artistes contemporains en ont aussi fait la matière de leurs œuvres. Charlotte Charbonnel les a coincés dans des bocaux, Anish Kapoor les fait se miroiter dans des sphères déformantes. Et la liste des artistes inspirés par leur magie est infinie et a traversé les siècles et les courants.