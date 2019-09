Nouvelle saison en 5 focus pour les Brussels Museums Nocturnes - Concours

Tous les jeudis soir du 19 septembre au 5 décembre, une série de musées bruxellois vous invitent à les découvrir autrement. En tout, ce sont 72 musées qui se joignent à la 19e édition de l’évènement et se relaient chaque jeudi pour offrir aux visiteurs des soirées riches en activités originales à un tarif et un horaire plus accessibles à chacun. Focus sur un automne culturel prometteur.

Happy hour(s) dans les musées bruxellois

L’ambiance est centrale lors des Brussels Museums Nocturnes. A la tombée du jour, un semblant de mystère s’abat sur les musées. L’évasion est donc au programme avec les expos temporaires du moment ou les chefs-d’œuvre des collections permanentes mais pas seulement.

Tous les musées offrent aussi un ensemble d’extras à leurs visiteurs : visites guidées et ateliers, mais aussi des activités plus inattendues telles que des séances de taï-chi au Musée Charlier ou un parcours joué par des acteurs à Train World. Une Murder Party organisée au Palais du Coudenberg est un autre immanquable. Au musée d’art spontané, on crée une œuvre collective avec les autres visiteurs tandis qu’au Botanique, on se laisse enchanter par une performance à l’écoute des plantes par Pauline Mikó. En bref, entre 17h et 22h, les musées font véritablement leurs happy hour(s).

Démarrage en grandes pompes

En guise de lancement de la saison, le vernissage gratuit des Nocturnes a lieu cette année sur la Grand Place avec un Marché des Musées le 19 septembre où il est proposé de rencontrer divers participants autour du programme de la saison. La Maison du Roi, le Musée Mode & Dentelle et la GardeRobe MannekenPis seront également accessibles librement pour l’occasion et proposeront des visites guidées et animations inédites. Outre des visites street art dans le quartier, des promenades décoloniales proposées par le Collectif Mémoire Coloniale autour de la Grand Place lèveront également le voile sur une autre histoire de Bruxelles.

Les expos immanquables de la saison

Les Brussels Museums Nocturnes sont l’occasion de découvrir en soirée les expositions qui feront l’automne. Des sculptures hybrides et ludiques de Gabriel Kuri au WIELS à la rétrospective Paul Delvaux à Train World en passant par une Amérique qui " n’existe pas " au art et marges musée, l’évènement promet de l’évasion au beau milieu de la semaine. Chaque jeudi soir pour ceux qui souhaitent varier les plaisirs, ce sont les musées d’un même quartier de Bruxelles qui ouvrent leurs portes.

Nouveautés et raretés

Parmi les 72 musées qui composent la saison, quatre nouveaux lieux se joignent à l’aventure : les Fondation A, Brel, CAB et Frison-Horta. Pendant les Nocturnes, on pousse aussi la porte de musées moins connus ou rarement ouverts au public comme la Maison Cauchie, le Musée Schaerbeekois de la bière, le Clockarium ou encore la D’Ieteren Gallery.

Des musées plus accessibles

Pas habitué à aller au musée ? l’asbl Brussels Museums souhaite démocratiser leur accès, particulièrement pendant les Nocturnes. Au-delà des horaires adaptés en soirée et du tarif commun de 4€ (standard) ou 2€ (-26) par entrée, les musées offrent en prime des visites guidées à travers leurs riches collections, parfois plus difficiles à appréhender librement. Rendez-vous est donc pris pour le vernissage à la Grand Place ce 19 septembre de 17h00 à 22h00.

En pratique

Brussels Museums Nocturnes, tous les jeudis soirs du 19.09.2019 au 05.12.2019 de 17h00 à 22h00 dans 5 à 8 musées bruxellois.

Informations et Pass 5 Nocturnes : www.brusselsmuseumsnocturnes.be

Tarifs : par musée : 2€ (-26 ans), 4€ (standard) ou Pass 5 Nocturnes valable pour 5 entrées durant toute la saison : 8€ (-26 ans), 17€ (standard).