Nouvelle saison du Delta à Namur, sur le mode de l'adaptation permanente et de la créativité

Le Delta à Namur a dévoilé sa nouvelle saison, et accueillera le public, le week-end du 26 septembre, pour des journées portes ouvertes, après un an d'inauguration. Un week-end qui s'annonce festif, avec des événements destinés à tous âges : concerts, théâtre, conférence, danse, artisanat et en sus l'ouverture de l'expo "Vue de dos", consacrée à la figure humaine vue de dos, dans l'art contemporain. Une exposition qui se poursuivra jusqu'au 3 janvier.

Côté organisation, tout a été mis en place pour accueillir le public dans le respect des normes.

Rencontre avec Bernadette Bonnier Directrice de la Culture à la Province...