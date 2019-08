"Nous les arbres": une exposition sur l'"intelligence" sensible des arbres

« Nous les Arbres » du 12 juillet au 10 novembre à la Fondation Cartier - 22/08/2019 Réunissant une communauté d’artistes, de botanistes et de philosophes, la Fondation Cartier pour l’art contemporain se fait l’écho des plus récentes recherches scientifiques qui portent sur les arbres un regard renouvelé. « Nous les Arbres » s’organise autour de plusieurs grands ensembles d’oeuvres et laisse entendre la voix de ceux qui ont tissé, à travers leur parcours esthétique ou scientifique, un lien fort et intime avec les arbres. L’exposition est l’occasion de mettre en lumière la beauté et la richesse biologique de ces remarquables protagonistes du monde vivant, aujourd’hui massivement menacés. Plus d'information › http://bit.ly/NouslesArbres Music : « Jungle Levele », Peter Power Abonnez vous / Subscribe : http://bit.ly/FONDATIONCARTIER Suivez-nous / Follow us : https://www.facebook.com/FondationCartier http://fondation.cartier.com/