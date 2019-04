Notre-Dame de Paris, un chef d'oeuvre qui n'a cessé d'inspirer les arts

La cathédrale Notre-Dame de Paris, en partie ravagée lundi par un vaste incendie, a inspiré Victor Hugo mais pas seulement: elle est très présente dans les arts, dans la littérature mais aussi le cinéma, la comédie musicale, le ballet ou la peinture.

Littérature Outre le roman fleuve de Victor Hugo "Notre-Dame de Paris" (1831), Gérard de Nerval a chanté Notre-Dame dans une de ses "Odelettes". "Notre-Dame est bien vieille: on la verra peut-être enterrer cependant Paris qu'elle a vu naître", écrit le poète. Dans "Ma conversion" (1913), Paul Claudel raconte que c'est dans cette cathédrale qu'il fut frappé d'une "révélation ineffable". "En un instant mon fut touché et je crus". Le poète communiste Louis Aragon a également salué le monument dans son roman "Aurélien" et dans "Paris 42". "Qui n'a pas vu le jour se lever sur la Seine ignore ce que c'est que ce déchirement/ Quand prise sur le fait la nuit qui se dément se défend se défait les yeux rouges obscène/ Et Notre-Dame sort des eaux comme un aimant"...

Cinéma Le roman de Victor Hugo a donné lieu au total à pas moins de dix adaptations au cinéma et cinq à la télévision. Le plus ancien film, "La Esmeralda" d'Alice Guy et Victorin Jasset, date de 1905. L'un des plus connus est le "Notre-Dame de Paris" de Jean Delannoy (1956) avec Gina Lollobrigida et Anthony Quinn, sur un scénario de Jean Aurenche et Jacques Prévert. Sans oublier bien sûr "Le Bossu de Notre-Dame" des studios Disney (1996), film d'animation librement inspiré de Victor Hugo.

L'acteur anglais Idris Elba a quant à lui annoncé l'an dernier qu'il allait réaliser pour Netflix une adaptation contemporaine du roman, dans laquelle il incarnerait Quasimodo. Notre-Dame de Paris apparaît aussi comme décor dans de nombreux films, parmi lesquels "Minuit à Paris" de Woody Allen, "Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain" de Jean-Pierre Jeunet ou encore "Charade" de Stanley Donen.

Théâtre, opéra, comédie musicale Notre-Dame de Paris a donné lieu à des ballets, dont "La Esmeralda" du maître français Jules Perrot, sur une musique de l'Italien Cesare Pugni, créé au Her Majesty's Theatre de Londres en 1844. Ce ballet a connu plusieurs versions, notamment en Russie. Le ballet "Notre Dame de Paris" du chorégraphe français Roland Petit a été créé en 1965 à l'Opéra National de Paris sur une musique de Maurice Jarre avec des costumes d'Yves Saint Laurent, "colorés comme les vitraux d'une cathédrale", rappelle à l'AFP Sylvie Jacq-Mioche, historienne de la danse.

Un premier opéra, "La Esmeralda" de la compositrice Louise Bertin, a été créé en 1836 à Paris. Victor Hugo avait écrit lui-même le livret, mais l'opéra s'est avéré être un échec. Deux autres opéras portant le même nom ont vu le jour mais ne sont pas très connus. En 1978, Robert Hossein avait monté le spectacle "Notre-Dame de Paris". Enfin, véritable succès populaire, la comédie musicale "Notre-Dame de Paris" créée en 1998 par Luc Plamondon (paroles) et Richard Cocciante (musique), interprétée par Hélène Ségara, Garou, Daniel Lavoie et Patrick Fiori. Elle a été jouée dans plus de 20 pays et adaptée en neuf langues. En janvier a été fêtée la 5.000e représentation.

Peinture "Le Sacre de Napoléon" représente son couronnement en la cathédrale Notre-Dame. - © JOEL ROBINE - AFP Parmi les œuvres les plus célèbres, "Le Sacre de Napoléon", toile de presque dix mètres sur plus de six, réalisée entre 1805 et 1807 par Jacques-Louis David, peintre officiel de Napoléon Ier, représente son couronnement en la cathédrale Notre-Dame. Habité par les thèmes religieux et oniriques, Marc Chagall a été très inspiré par Notre-Dame pour illustrer sa vision poétique de Paris, tandis que Maurice Utrillo, qui a beaucoup illustré dans ses teintes grises la mélancolie de Paris, a souvent montré Notre-Dame avec la Seine coulant à côté. Le tableau emblématique d'Eugène Delacroix, "La liberté guidant le peuple", célébrant l'insurrection de 1848, montre au loin les deux tours de Notre-Dame.