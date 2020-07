Noir, optimiste et jubilatoire, Pol Piérart au Théâtre de Namur

Une exposition de peintures et de photographies de Pol Piérart s’est installée dans les murs du Théâtre de Namur. Trois lieux, comme un parcours des œuvres et du théâtre à la fois. Une manière de se réapproprier un endroit après une fermeture, en découvrant un travail en résonance avec les semaines qui viennent de passer.

Des peintures, des photos et des mots, triturés, bousculés et tournés en dérision : "Ni vieux, ni naître" ou, " Le devoir me pèle".

Pol Piérart a dit également, : "J’ai fait les Beaux-Arts, puis j’ai eu envie de faire tout autre chose, j’ai fait de l’art".

C’est cet esprit que l’on retrouve au Théâtre de Namur, et le guide et commissaire s’appelle Jean-Marc Bodson.

VI (VA) NT - Pol Piérart, au Théâtre de Namur jusqu’au 25 juillet.