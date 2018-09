Niki de Saint Phalle investit Mons

La première rétrospective belge consacrée à l’artiste franco-américaine aura lieu à partir du 15 septembre dans le cadre de la Biennale Mons Capitale culturelle.

Née en 1930 à Neuilly-sur-Seine, Niki de Saint Phalle est une plasticienne à l’oeuvre particulièrement reconnaissable. Ses sculptures représentent bien souvent des femmes aux formes généreuses affublées de vêtements colorés, bariolés, en mouvement. Son oeuvre est inspirée de l’art brut américain et de l'art outsider, qui n'a que faire des règles. L’artiste est d’ailleurs une autodidacte complète, elle a d’abord été mannequin puis mère de famille avant de se lancer dans l’art, après une dépression nerveuse. Sa carrière de près d’un demi-siècle traduira son envie de s’élever en tant que femme artiste et devenir aussi reconnu que ses confrères masculins. De par son ambition, Niki de Saint Phalle ne s’interdira rien, elle remplira des champs de statues monumentales, s’essayera à toutes les formes d’arts, la peinture, le cinéma, la performance. Niki de Saint Phalle est une artiste complète et inoubliable, décédée en 2002 en Californie.

L’exposition organisée au BAM rend hommage à cette artiste singulière, féministe, ambitieuse, innovante. La rétrospective s’intéresse également à son utilisation de l’espace public et sa manière de créer le lien entre l’espace public et le musée. Des sculptures seront installées dans le Jardin du Mayeur et dans le parc du Beffroi.