"Napoléon, au-delà du mythe" : une grande expo à Liège-Guillemins pour le bicentenaire de sa mort

Buste considéré comme un des meilleurs exemplaires de l'atelier Chaudet - © Antoine-Denis Chaudet/Collection Bruno Ledoux

Organisée par Europa Expo, Napoléon, au-delà du mythe se veut la plus vaste exposition belge dans le cadre du bicentenaire, avec près de 3000 m2 d’exposition. De son ascension vers le pouvoir au retour de ses cendres à Paris, en passant par ses grandes batailles, son entourage belge, ou la construction de son mythe, l’exposition immersive propose de brosser un portrait sans concessions d’un homme tant adulé que détesté.

Loin d’une représentation dorée du personnage, l’approche scénographique se veut objective et critique. (Marie Kupper, directrice d’Europa Expo)

L’exposition a bénéficié du concours d’une large expertise sur le sujet, dont celle du professeur Philippe Raxhon, historien à l’Université de Liège, et de la Fondation Napoléon, afin d’éviter d’entrer dans une glorification du personnage dont le parcours est à nuancer. On se souviendra par exemple que Bonaparte a réinstauré l’esclavagisme et plongé l’Europe dans des années de guerre.

Europa Expo a réuni plus de 300 pièces originales et significatives, venant de collections privées (dont celle de l’homme d’affaires français Bruno Ledoux, l’une des plus importantes au monde) et d’institutions belges et étrangères. Parmi elles, des tableaux, des costumes, des objets, des documents, ou l’un des célèbres bicornes porté par l’Empereur des Français.

Napoléon, au-delà du mythe ouvrira du 3 avril 2021 au 9 janvier 2022, 7 jours sur 7, de 10h00 à 18h30 (dernières entrées à 17h00).

Les tickets sont d’ores et déjà disponibles en ligne.