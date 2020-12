Namur en Lumière, l'événement qui soutient le secteur culturel et artistique

Du 11 décembre au 1er février 2021, la Ville de Namur brillera de mille feux à travers l’événement "Namur en Lumière". L’occasion de ressentir l’esprit de Noël au fil d’un parcours artistique lumineux présent dans différents quartiers namurois…

Cette année, "Namur en Fêtes" devient "Namur en Lumière". Un parcours lumineux et le projet "Éclats de rire" viennent remplacer le traditionnel marché de Noël. "Le parcours ne propose pas moins de 18 lieux et treize mises en scène différentes avec des découvertes artistiques et patrimoniales", annonce Anne Barzin, Échevine du Développement touristique et des Fêtes. "Il est basé sur l’émerveillement et la redécouverte de ce qui nous est familier par le biais de mises en scène ou en lumière particulières." En partie interactif, il vous fera découvrir dix créations inédites. En mettant en place ce parcours original, l’objectif est aussi d’éviter les rassemblements publics, interdits en cette période de pandémie. Tout le monde peut ainsi circuler librement à travers la ville…

À l’Église Saint Loup, vous pourrez admirer la célèbre installation "Museum of the Moon", une lune de 7 mètres de diamètre qui est passée, entre autres, par Bruxelles, Rotterdam, Singapour ou encore Sidney. Du côté de la rue de la Croix, au sein d’une vitrine, découvrez une machine à bisous surprenante. La façade du Musée des arts décoratifs sera, elle, envahie par quinze vélos fous mis en mouvement par la lumière.

De son côté, l’ILFoP (l’Institut Libre de Formation Permanente) fête ses 50 ans et organise, pour l’occasion, une exposition photo sur le thème du rire. Celle-ci met en avant 50 éclats de rire, capturés par les étudiants de l’école. Elle débutera le 10 décembre sur les vitrines de l’Hôtel de Ville et d’Ethias et se poursuivra dans le centre-ville.