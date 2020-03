"My Parents and Myself" un tableau inachevé de David Hockney exposé pour la première fois à Londres

Le portrait de famille inachevé de l’artiste britannique sera présenté pour la première fois depuis sa création dans les années 1970 à la National Portrait Gallery de Londres.

La rétrospective David Hockney : Drawings From Life présentera plus de 150 dessins de l’artiste, ce sera l’exposition la plus importante dédiée à ce médium depuis 20 ans.

Des dessins des sujets préférés d’Hockney seront présentés à la National Portrait Gallery, aux côtés d’autoportraits datant de ses années de formation dans les années 1950.

Parmi ces 150 oeuvres figure un portrait rarement exposé des parents de David Hockney, Kenneth et Laura. Un tableau inachevé qui est resté dans sa maison de Los Angeles pendant 45 ans.

Cette toile, démarrée alors qu’il vivait à Paris en 1975, montre le visage du peintre reflété dans le miroir d’une coiffeuse entre son père et sa mère.

Margaret, la soeur de l’artiste, a récemment expliqué au Guardian la genèse de "My Parents and Myself". Elle a même révélé que la décision de son frère d’abandonner ce projet avait causé une brève rupture avec ses parents.

"Ils devaient être des sujets difficiles, j’en suis sure. Je n’ai donc pas été surprise lorsque maman m’a dit en août 1976 que David avait appelé pour dire qu’il avait décidé d’abandonner son portrait d’eux. Maman était naturellement affectée mais elle devait respecter la décision de David", a-t-elle expliqué, ajoutant que leur père avait été encore plus touché.

Hockney a fait la paix avec ses parents peu de temps après l’incident, mais il a ensuite décidé de démarrer une nouvelle version de ce portrait intitulé "My Parents" en 1977, dans laquelle son reflet n’était plus présent.

Dans cette nouvelle version, qui reprend la même scénographie, le peintre a représenté son père assis courbé vers l’avant en train de lire le livre d’Aaron Scharf "Art and Photography", alors que sa mère prend la pose avec grâce à ses côtés sur une chaise.

"My Parents" appartient actuellement à la collection privée du musée Tate. Cette version revue du portrait de famille ne figurera pas dans l’exposition de la National Portrait Gallery qui se déroulera du 27 février au 28 juin à Londres.



AFP