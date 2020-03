Museum Night Fever 2020 : c'est la fête aux musées ! - Concours

Museum Night Fever, la nuit la plus too much de l’année, vous invite à être qui vous voulez pour son édition 2020 !

Ce 14 mars, Museum Night Fever joue à fond la carte de la décomplexion. Avec 31 musées participants, la seule nuit des musées bruxelloise offre à un millier de jeunes talents, individuels ou collectifs, l’écrin idéal pour développer des propositions artistiques libres et inclusives.

De 19h à 1h, c’est la fête ! Découvrez des expositions majeures revisitées mais surtout des concerts, des performances, des installations artistiques, du film, de la magie noire, des œuvres qui parlent, une méduse lumineuse géante, de la frénésie et comme on l’aura compris, de l’inattendu. En bref, une nuit déjantée où être qui l’on veut est aussi maître mot.

Durant la soirée, des navettes STIB assurent le relais entre les différents musées au départ de la Place Royale. 3 bus rétro du Musée du Tram emmènent aussi directement les visiteurs vers Train World. De nombreux foodtrucks agrémentent le parcours en cas de faim culturelle dévorante.

5 afterparties vous font frémir une dernière fois au coeur de la nuit. Au Musée de l’Armée, rejoignez la Halle Bordiau pour assister à une performance audio-visuelle issue de la rencontre de Le Motel et d’Antoine De Schuyter. Aux Halles Saint-Géry, c’est OTON qui fera danser sur ses sons "housy techno breakbeat" (live !). Dc Salas s’invite avec quelques amis pour terminer la soirée. Théo Gee vous donne rendez-vous dans la fabuleuse salle des Guichets d’experience.brussels sur la Place Royale. Le collectif féministe BLEDARTE s’occupe de vos pas de danse au WIELS. Et si vous n’avez toujours pas trouvé le style qui vous plait, Cosmic Pop Records devrait faire l’unanimité avec Loumana et Peter Clinton au MIMA.

Le programme complet et les préventes sont disponibles en ligne sur www.museumnightfever.be