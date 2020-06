Musée en plein air, animaux, documentation : LABIOMISTA, l’œuvre évolutive de Koen Vanmechelen rouvre ses portes à Genk

Artiste limbourgeois de renommée internationale, Koen Vanmechelen développe une œuvre multiple entre art, science et projet communautaire sur les thèmes de l’identité, de l’hybridation et de la diversité de la vie. En 2019 il ouvre, avec la ville de Genk, le Cosmopolitan Culture Park sur le site de l’ancien zoo de Zwartberg. Un site de 24 hectares qui accueille son vaste projet Labiomista.

Le poulet au centre de l'oeuvre de Koen Vanmechelen

Au début des années 90, l'artiste développe le Cosmopolitan Chicken Project, un programme de croisement en cascade de races de poulets de différents pays. Le but ultime est la création d'un poulet cosmopolite portant les gènes de toutes les races de poulets de la planète. Une oeuvre d'art vivante, métaphore de la relation de l'homme avec la diversité biologique et culturelle. Depuis l'artiste a multiplié les projets. Les collaborations scientifiques multidisciplinaires, avec l'équipe de Xavier Saelens de l'UGent, et l'engagement communautaire , comme au Zimbabwe et à Detroit, font partie intégrante de l'approche de l'artiste. "Rien de global ne peut exister sans ADN local" déclare Koen Vanmechelen.