Musée des Beaux-Arts de Tournai : les représentations féminines en question avec les sculptures de Rik Wouters

C’est autour de deux sculptures du célèbre Rik Wouters que se base l’exposition du Musée des Beaux-Arts de Tournai "La folle danseuse ou les soucis domestiques". Dans l’atrium du musée dessiné par l’architecte Victor Horta, elles trônent et attendent les visiteurs. Rik Wouters a ainsi sculpté deux attitudes contrastées de sa femme, Nel, sa muse et son modèle. On retrouve d’abord La Folle Danseuse, qui inspire la liberté aux jambes et aux bras projetés en l’air, souriante. Elle est inspirée par la danse libre d’Isadora Duncan. Et ensuite, Les soucis domestiques, où Nel incarne la "parfaite ménagère", les mains posées sur les fils de son métier à tisser dans une attitude intime et réservée.

L’exposition trouve ici son point de départ, questionnant ensuite de façon critique les représentations féminines : femmes allégoriques, femmes réelles érigées en muses, épouses, ouvrières, anonymes, saintes et déesses présentes dans les collections du musée. Entre Nel, Vénus, Marthe, Carmen, Suzanne, l’exposition interroge notre rapport aux figures féminines : hymne, ode à la sensualité ou au contraire, images essentialisées et sexualisées du féminin ?