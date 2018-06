Moskou Festival : tricotage de liens sociaux, espace d'expression

Le nouveau festival Saint-Gillois organisé par Radio Moskou se présente comme créateur de liens entre les habitants du quartier.

Radio Moskou est une émission libre et participative qui passe sur Radio Panik et se donne pour fonction de tisser des liens et des relations entre les personnes vivant autour d’une place publique. Marie Moskou qui est aussi partenaire se donne d’ailleurs comme mission d’utiliser de façon transitoire les lieux publics pour le bien de la communauté. La radio est un espace de libre expression à l’image du Carre Moskou, place Marie Janson où aura lieu le festival. Outre se lier, c’est la promotion des activités du quartier qui est mise en avant, un terrain propice à la création, à l’émulsion artistique et sociale.

Au programme de l’évènement diverses activités, des concerts, expositions, du street art, du live-painting, de la poésie, du photobooth et l’enregistrement d’une émission en direct, en public et en plein air. La possibilité sera donnée à de jeunes artistes d’ici et d’ailleurs de s’exposer, de se montrer, se dévoiler et les aventureux pourront aussi s’essayer à la création en direct grâce à des espaces de libre expression.

En plus de toutes ces réjouissances, de la nourriture et des boissons seront disponibles sur place.