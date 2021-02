"Mosaïque", une exposition à la rencontre des citoyens de culture ou de tradition musulmane

Dès le 5 février 2021, Centrissime, l'organise qui centralise la culture dans le centre du Hainaut, lance une nouvelle exposition, "Mosaïque". Ce projet, c'est avant tout la rencontre entre trois photographes - Viviane Stevens, Bénédicte Thomas et Véronique Vercheval du collectif De Vizu - et des citoyens et citoyennes, à Bruxelles ou en Wallonie, de traditions, d’origines ou de cultures musulmanes. Né de l'inquiétude de voir la stigmatisation et les discriminations envers cette communauté grandir, le projet "Mosaïque" part réellement à la rencontre des premiers concernés. Dans une société qui n'a pas attendu les attentats pour écarter une partie de ses minorités, la méfiance ne fait qu'augmenter et il est désormais urgent de se rencontrer mutuellement, pour enfin tendre vers le vivre-ensemble.

C'est la vie quotidienne qui se dévoile à travers ces images : le travail, les jeunes, leurs aînés, les fêtes, la famille, les doutes, les joies, les peines. Les textes de la journaliste Maryam Benayad accompagnent les images, empreints de cette culture qu'elle connait et dont elle sait parler, tout en soulevant des questions inhérentes à notre société. Désormais, l'importance de la représentation dans les milieux médiatiques et publique a été démontrée dans la construction identitaire des plus jeunes. C'est là aussi tout l'objectif de cette exposition : offrir une image valorisante et positive d'hommes et de femmes auxquels les jeunes belges d'origine et de culture musulmane pourront s'identifier.