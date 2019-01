Monstrueuse exposition "Kronik" à la Galerie Sterput

La nouvelle exposition de la Galerie Sterput réunit deux artistes bruxellois à l’univers sombre et inquiétant.

La Galerie E²/Sterput abrite la première exposition de l’année 2019, “Kronik” de Catherine Le Goff et Mathieu Van Assche. Cet évènement met en lumière la monstruosité rayonnante, les créatures à la fois sombres et joviales qui peuplent les univers artistiques des deux bruxellois. Eux qui ont en commun cette fascination et retranscription de la noirceur humaine, pour l’effervescence de l’horreur et la poésie de l’épouvante, partagent l’affiche. “Emplie de gravures, de dessins, et de photos sabotées, cette exposition est dédiée à tous les amoureux du rire étranglé, le plus émouvant, celui qui s’éteint dans un murmure angoissé et un léger frisson.”

Catherine Le Goff est née en Normandie et vit désormais à Bruxelles. Adepte de l’art brut et de l’underground, elle aime livrer des émotions sur papier. Dans un premier temps attirée par le dessin, elle développe de plus en plus de temps à la gravure sur bois et lino. Catherine Le Goff développe également des objets cinématographiques, qui seront projetés lors de l’exposition. Son empreinte artistique tout à fait fascinante mélange la peur et le désir et évoque à la fois la naïveté de l’enfance et la mort qui nous guette.

Mathieu Van Assche est aussi bruxellois, graphiste, illustrateur et photographe. Très porté également sur le dessin et la gravure, il aime multiplier les supports et s’essaye à différentes techniques. C’est cette attrait pour l’éclectisme qui le caractérise, allié à des thématiques artistiques récurrentes comme le religieux, le masque, la tradition païenne. Mathieu Van Assche aime aussi à mettre en scène des créatures à la fois douces et inquiétantes.