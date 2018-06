Michael Jackson, de la figure christique à l'icône désenchantée de la pop

The Beatification : I'll Never Let You Part For You're Always In My Heart by David Lachappelle @NPGLondon #onthewall #MichaelJackson #KINGOFPOP https://t.co/9gJJHl1hc7 pic.twitter.com/5GvMqwzFFS

Figure de la communauté afro-américaine

Au-delà de cette iconographique grandiloquente, "Michael Jackson: on the wall" s'attarde aussi sur l'impact de Jackson auprès de la communauté afro-américaine. Avec "Which Mike do you want to be like…?", à travers trois micros, David Hammons figure trois Michaels : Jackson, le performeur, Tyson le boxeur, et Jordan le basketteur, soit autant d'options aspirationnelles pour les hommes afro-américains. Une étonnante vidéo montre la poitrine de l'artiste Susan Smith-Pinelo dansant au rythme de "Working Day and Night", décorée d'un collier où figure le mot "Ghetto".

Quant aux affaires qui obscurcissent la fin de carrière de Jackson, elles sont suggérées à travers le parc d'attraction de Jackson, Neverland. "Neverland" de Dexter Dalwood est issu d'une série de toiles, où le britannique raconte la fin des carrières de grands noms de la musique. Pour Michael Jackson, il propose un halo de lumière associé à un piano à queue et à une colonne ionique brisée.

Dans une vidéo du même titre, Jordan Wolfson a isolé les yeux de la pop star du reste de son visage pour ne laisser autour qu'un écran blanc. La vidéo initiale était un enregistrement de 1993 fait à Neverland, dans lequel la star réfutait les accusations qui lui étaient reprochées. Une façon pour l'artiste de dire que ses yeux ne mentaient pas.

L'exposition sera par la suite de passage au Grand Palais à Paris de novembre 2018 à février 2019, au Bundeskunsthalle à Bonn de mars à juillet 2019 et à l'Espoo Museum of Modern Art en Finlande.

"Michael Jackson : On the wall", jusqu'au 21 octobre à la National Portrait Gallery à Londres.