Memento Mons. Cabinets de curiosités. Entre curiosité et insolite au BAM

Le Pôle muséal et BeCraft s’unissent pour faire du BAM un cabinet de curiosités grandiose. Préparez-vous à voyager au cœur de l’insolite et découvrez le memento mori, ce thème intemporel et universel qui nous rappelle la fragilité de la vie, de la connaissance et surtout, de l’existence humaine et de son environnement.

Les collections historiques montoises, les œuvres d’art contemporain, et les arts appliqués se côtoient à la manière des cabinets de curiosités où, autrefois, étaient exposées des raretés permettant d’aller à la rencontre du monde et de mieux le comprendre. Une découverte pas à pas où le sujet s’effeuille en plusieurs thématiques pour souligner son actualité.

Memento Mons. Cabinets de curiosités

jusqu'au 26.01.20

BAM

Rue Neuve, 8

7000 Mons

Du mardi au dimanche de 10h à 18h

www.bam.mons.be

Autour de l’expo

Dimanches gratuits :

06.10, 03.11, 01.12 & 05.01 / 10h > 18h

Profitez du premier dimanche du mois pour visiter l’exposition gratuitement !

Nocturnes

10.10, 14.11, 12.12 & 09.01 / 17h > 22h

Tarifs : 5€ / 2€ (-25ans)

Chaque 2e jeudi du mois, le BAM ouvre ses portes en nocturne et vous propose une série d’activités en plus de la découverte de l’exposition. Au programme : conférences, visites guidées gratuites, expériences immersives, ateliers, petite restauration,...

Programme complet des nocturnes sur www.bam.mons.be

Visites guidées pour individuels

3e dimanche du mois: 20.10, 17.11, 15.12 & 19.01 à 15h

Prix d’entrée + 2€ / Sur réservation au 065/40.53.25

Vous désirez découvrir l’exposition en couple, en famille ou avec des amis et vous aimeriez avoir quelques explications? Inscrivez-vous pour une visite guidée d’1h30!

La nuit des musées

18.10 / 19h > 00h30 / 6€ le jour même et 4€ en prévente

A l’occasion de la 5e édition de la Nuit des musées, l’exposition sera mise à l’honneur et de nombreuses activités seront proposées au sein du BAM.

Dimanche en famille

24.11 à 14h30 / 6€

Réservation auprès du Dynamusée au 065/40.53.38

Le Dynamusée emmène les parents et leurs enfants pour une visite active de l’exposition, suivie d’un atelier créatif.