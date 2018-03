Mélancholia, Villa Empain

Après 4 années de travaux pour la remise en état de la Villa, la fondation Boghossian ouvre ses portes en 2010. Depuis un peu plus de deux ans, la direction a été reprise par Louma Salamé qui nous propose cette exposition Melancholia.



Mélancolie vient de son étymologie grecque, bile noire, une des 4 humeurs définies par Hippocrate dans l’Antiquité. Elle était associée à l’automne et à la planète Saturne, aussi considérée comme une source de génie et de folie.



Dès le départ de l’exposition, nous sommes plongés dans le temps oublié, la disparition, la mémoire, l’identité, la solitude, évoqué par une installation de Claudio Parmiggiani, faite d’un amoncellement de sculptures de têtes de plâtre de type antique.



Un peu plus loin un travail intéressant de Pascal Convert qui présente entre autres une bibliothèque de 500 livres absents ou encore, dans les jardins, une belle installation de Christian Boltanski constituée de clochettes traditionnelles japonaises disposées selon la carte du ciel qui évoque " la musique des âmes "



Une exposition de 70 œuvres d’artistes de 13 nationalités différentes que la Villa Empain vous invite à découvrir dans son écrin Art Déco.



Je terminerai par cette magnifique phrase de Charles Baudelaire :

" La mélancolie est l’illustre compagnon de la beauté; elle l’est si bien que je ne peux concevoir aucune beauté qui ne porte en elle sa tristesse. "