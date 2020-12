"Meet the Masters" rouvre ses portes : l’occasion de redécouvrir Bruegel, Van Eyck et Rubens

Ce jeudi 10 décembre marque la réouverture de l’exposition digitale "Meet the Masters", consacrée aux maîtres de la peinture flamande. Les musées rouvrant petit à petit, le Plein Publiek décide à son tour d’accueillir les visiteurs. L’exposition, interrompue par le confinement, reprend donc ce jeudi et ce, jusqu’en avril 2021.

► A lire aussi : Meet The Masters, à la rencontre de Van Eyck, Breughel et Rubens en 360°

L’exposition, qui se veut didactique et digitale, mets en lumière le travail de Jan Van Eyck, Pieter Bruegel et Pieter Paul Rubens, les trois plus grands peintres flamands. L’objectif est de conjuguer une histoire de près de 300 ans de peinture flamande à une technologie digitale dernier cri, afin de créer une immersion totale dans l’univers des peintres. "Meet the masters" propose une reconstruction à l’identique de l’atelier des peintres, ainsi qu’une technologie qui permet aux œuvres de prendre vie. L’exposition a été montée en collaboration avec des experts et des historiens de l’art, pour que toutes les techniques et les spécificités propres des peintres n’aient plus aucuns secrets. Les trois peintres appartenant tous les trois à des courants artistiques différents, leurs styles seront présentés afin d’en savoir plus sur le contexte de chacun.