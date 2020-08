Meet The Masters, à la rencontre de Van Eyck, Breughel et Rubens en 360°

Une nouvelle exposition immersive en 360° met à l’honneur trois maîtres de la peinture flamande : Van Eyck, Breughel et Rubens. Une rencontre ludique et didactique dans les ateliers des 3 peintres. Résolument grand public et familiale.

Meet The Masters - on ne résiste pas à filmer cette projection animée en 360° © Xavier Ess - RTBF

Après l'exposition Beyond Bruegel qui a joué les prolongations pour cause de crise sanitaire, le Palais de la Dynastie accueille une nouvelle expérience immersive en son, en images et en projection à 360° avec Meet The Masters. Cette fois, on traverse trois périodes pour découvrir trois stars de l'histoire de l’art : Jan Van Eyck pour les Primitifs Flamands, Pieter Brueghel l'Ancien pour la Renaissance flamande et Pierre Paul Rubens pour le Baroque.

Un parcours ludique

Tout au long de la visite, nous sommes guidés en audio par un peintre, petit maître pas très doué mais très impressionné par l’opportunité de rencontrer des stars. Après un passage trop rapide devant une ligne du temps pourtant très complète, notre ami nous houspille pour rejoindre l’atelier de ses 3 héros, à commencer par Jan Van Eyck. Un diaporama géant nous fait (re)découvrir les tableaux phares du Maître (L’homme au turban bleu, Les époux Arnolfini, L’Adoration de l’Agneau mystique) et nous donne quelques informations générales comme la maîtrise des détails, le réalisme de la nature, des étoffes et des corps (les pustules sur le visage du chanoine Van der Paele) chers à Van Eyck. On ne saura rien sur les commanditaires ou la signification du thème de L’Adoration de l’Agneau mystique par exemple.

De l’influence de Jérome Bosch (Margot La folle) aux scènes de genres qui fourmillent de personnages et aux gravures, les innombrables œuvres de Pieter Breughel L’ancien sont l’occasion de braquer notre attention sur l’ironie et la satire présentes dans cette partie de l’œuvre du Maître dont on nous rappelle qu’il était un businessman très doué.