Mécaniques Discursives à La Vallée : la gravure sous le feu des projections

"Mécanique Discursives" est présentée dans l’espace d’exposition de La Vallée du 2 au 26 septembre. L’exposition est une rétrospective d’une dizaine d’œuvres d’art réalisées par le vidéaste et plasticien Yannick Jacquet et le graveur Fred Penelle. Elle nous plonge dans leur univers critique et malicieux, mise en scène à la manière de cadavres exquis.

Avec plus de 60 créations à leur palmarès, les deux artistes ont reconstruit au sein des 1000 m² d'espace de La Vallée, certaines de leurs plus belles œuvres réalisées entre 2011 et 2020. Le spectateur est invité dans un monde singulier ou deux pratiques que pourtant tout éloigne – la gravure sur bois et la création numérique - se conjuguent et se complètent comme s’il s’agissait d’une évidence. Ce subtil mélange entre la plus vieille méthode de reproduction d’image et les technologies les plus récentes du numérique (data design, vidéo-mapping) nous plonge dans un univers immersif des plus déments. "Un temps de suspension entre deux époques, celle de Gutenberg et des big Datas" comme le décrivent les artistes.

6 images L’exposition aura lieu à deux pas du canal à La Vallée du 2 au 26 septembre. © Mécaniques Discursives / Nicolas Alberty © Mécaniques Discursives / Nicolas Alberty © Mécaniques Discursives / Nicolas Alberty © Mécaniques Discursives / Nicolas Alberty

Mecaniques Discursives © Mecaniques Discursives / Caroline Lessire Le songe dans lequel Yannick Jacquet et Fred Penelle nous emmènent, est un rêve en noir et blanc, une machinerie monographique dans lequel on rentre et on déambule. Les mises en scène de ces créations nous montrent des inventions oniriques et poétiques qui se développent sur les murs à la manière d’un cadavre exquis. Le spectateur somnambule voyage à la manière d’un Charlie Chaplin dans "les temps Modernes". On se sent dépassé par la force de ses images, mais la puissance de celles-ci nous pousse à avancer d’une œuvre à l’autre.