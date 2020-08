Matt Mullican, "Representing the work" jusqu'au 18 octobre au Mac's

Le MACS présente la première exposition muséale de l’artiste américain Matt Mullican en Belgique. Né en 1951 à Santa Monica, l’artiste américain qui vit et travaille aujourd’hui à New York et Berlin a suivi, au début des années 1970, l’enseignement marquant de John Baldessari au California Institute of the Arts. Depuis les années 1980, son œuvre est régulièrement présentée à travers le monde aussi bien lors de grandes manifestations collectives, comme la documenta (1982, 1992, 1997) ou la Biennale de Venise (2013), qu’à l’occasion d’expositions personnelles comme sa gigantesque rétrospective au HangarBicocca à Milan (2018).

Historiquement issue de la " Pictures Generation ", l’œuvre obsessionnelle et encyclopédique de Matt Mullican est une réponse à l’art conceptuel par l’importance qu’elle accorde à l’image, à la sensation et à la subjectivité.

L’exposition Representing the Work s’articule autour de plusieurs importantes séries de l’artiste lui donnant son caractère rétrospectif. Suivant la ligne narrative suggérée par l’architecture du musée, Matt Mullican invite le spectateur à découvrir les principaux chapitres de son travail jusqu’à sa série emblématique des rubbings (frottages), en passant par le M.I.T. Project, pavillon représentant en trois dimensions la cosmologie qu’il a lui-même inventée dans les années 1980 ainsi qu’un vaste ensemble d’œuvres sur papier, sans oublier les séries The Meaning of Things et Yellow Monster se basant sur des images tirées d’internet et ses performances sous hypnose. Le point d’orgue de l’exposition réside dans l’installation-mosaïque qui a donné son nom à l’exposition, Representing the Work, un ensemble de 64 draps de lit qui présentent des planches iconographiques détaillant l’ensemble de son travail, de ses premières expériences dans la classe de John Baldessari à CalArts jusqu’à sa gigantesque installation au HangarBicocca en passant par ses performances sous hypnose et ses frottages.