"Mammouth ! Steppe by steppe" : l’exposition qui aborde les mammouths et leurs modes de vie à Andenne

Installé dans le bâtiment du Phare, l’espace Muséal d’Andenne est le parfait lieu culturel pour les passionnés d’histoire. Pensé comme un voyage entre l’archéologie et la mémoire, l’EMA se consacre d’abord a la mise en valeur de l’histoire humaine depuis le tout début, là où tout a commencé. Sa scénographie moderne et ludique s’adapte à toutes les franges de la population. Ancré dans sa région, le programme permet de faire découvrir le savoir-faire des artisans et des artistes céramiques d’Andenne mais aussi les vestiges préhistoriques de la grotte Scladina.

Ce 2 décembre sonne également le coup d’envoi de la nouvelle exposition de l’institution : Mammouth ! - steppe by steppe. Le cousin des éléphants marchait aux côtés de nos ancêtres dans les steppes eurasiennes pendant plus de 400.000 ans, nourrissant mythes et légendes. Présent dans l’imaginaire collectif lorsqu’on aborde la préhistoire mais finalement, le mode de vie de cet éléphantidé reste globalement méconnu. Cette exposition fait toute la lumière sur son écosystème, sa relation avec son environnement et toutes les zones d’ombre qui subsistent autour des mammouths.