Madame Tussaud place la statue de cire de Trump… dans une poubelle

Madame Tussaud est une marque connue dans le monde entier pour ses répliques de personnalités et de personnages historiques en cire . Des succursales du musée londonien ont ouvert sur tous les continents, et le futur ex-président Trump fait bien entendu partie de la collection. A Berlin, l’homme d’affaires est représenté devant la porte de sa Trump Tower de New-York, et les scénographes aiment le mettre en scène en fonction de l’actualité. Récemment, c’est masqué et en quarantaine que les équipes du musée l’ont présenté. Un pied de nez au président "coronasceptique" et peu enclin à respecter les mesures sanitaires.

Le coronavirus, justement, a forcé Madame Tussaud’s Berlin à fermer ses portes une fois de plus, à cause de la deuxième vague. Mais qu’importe, si les visiteurs et visiteuses ne verront pas la dernière "mise en valeur" de Trump, le musée de cire s’est fait un plaisir de relayer leur dernière trouvaille sur les réseaux sociaux. On peut ainsi y voir un Trump installé dans une poubelle, au milieu de déchets et de "tweets" reprenant certaines de ses phrases fétiches comme "You are fired !" ou "Fake news".