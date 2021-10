LUMEN#6, la rencontre entre les arts numériques et la marionnette à voir à Tournai jusqu'au 24 octobre

Depuis 4 ans, le début de l’automne au centre de la Marionnette de Tournai annonce la tenue de Lumen, la manifestation annuelle de la rencontre entre marionnettes et arts numériques. Le projet, imaginé par l’institution tournaisienne et Transcultures, a lieu chaque année et présente le travail des artistes à l’intersection des arts numériques, des sciences et des arts de la marionnette. Jusqu’à la fin du mois d’octobre, une dizaine d’œuvres ou de performances d’artistes émergents ou confirmés seront visibles dans la cité des cinq clochers, afin de découvrir l’art de la manipulation d’objets, d’images, de corps sous un angle numérique.

Cette année, le focus sera notamment placé sur le travail de Zaven Paré, pionnier dans les champs qui mêlent art plastique et robotique. Plasticien français de renommée internationale, il invite le public dans son univers surprenant, inédit et poétique faits de dispositifs minimalistes. Constructions, objets, robots ou machines… Ses objets se veulent une évocation du vivant.