Lorka à la Gery Art Gallery à Namur: photographe de l'âme, elle rend l'invisible visible

Lorka au micro de Christine Pinchart - 31/12/2021 Au départ il y a l'observation, la photo de dos, le geste, l'attitude et le mouvement. Lorka a su capter l'âme de ses personnages et leur donner une existence à l'intérieur d'une installation. Un espace clos qui expose le personnage en mouvement, fixé par un jeu d'aiguilles ou ficelé. Une oeuvre intime où la patience domine, et où le temps oublie sa course, comme suspendu, oubliant tout sens.