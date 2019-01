LOrKa à la Gery Art Gallery à Namur, jusqu'au 2 mars

LOrKa est animatrice au Centre d'expression et de créativité de Lonzée, l'Atelier Sorcier. Lieu où les jeunes développent une envie artistique, et qui permet la mise en pratique d'un processus de créativité. C'est l'un des liens avec le travail de LOrKa, même si son envie de créer remonte à l'adolescence. Elle étudie l'art à Namur, puis à Saint-Luc à Bruxelles. Ensuite une pause s'impose avec l'arrivée de deux enfants. Le temps de la réflexion peut-être, pour se réinventer. Puis les choses vont très vite et LOrKa est sélectionnée à Bozar pour Truc-troc, elle est également présente au Musée de la Tapisserie contemporaine d'Angers, et membre de BeCraft.

Rencontre avec LOrKa