Lisières, une exposition de Caroline Lamarche au musée Art et Marges

"Lisières" est le titre d’une exposition ouverte au Musée Art et Marges à Bruxelles. Le commissariat a été confié à Caroline Lamarche qui a remporté cette année le Prix Goncourt de la nouvelle pour son recueil "Nous sommes à la lisière" paru chez Gallimard.

Les histoires mettent en scène des animaux semi-sauvages et des humains en déroute ; les uns et les autres sont en quête de protection. L’exposition explore les connotations du mot lisière évoquées dans l’ouvrage. "Nous vivons un temps de lisières", écrit l’auteure. Les œuvres suggèrent les liens fragiles prêts à se rompre entre l’homme et la nature. Les artistes outsiders et insiders se côtoient aux cimaises. Les créateurs porteurs ou non d’un handicap mêlent bestiaires et herbiers et représentations du monde parfois étranges et souvent inquiétantes.

Les œuvres d’art outsider sont sorties, entre autres institutions, de la collection du musée Art et Marges. Toute une forêt d’œuvres sensibles à découvrir jusqu’au 22 septembre : dessins, peintures, vidéos, modelages, …