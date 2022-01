Lionel Jusseret présente son exposition "Les Impatientes" à la Galerie du Lapin Perdu de Tournai

Dès ce 14 janvier et pour un mois, la galerie du Lapin Perdu de Tournai accueille les clichés du photographe documentaire Lionel Jusseret. Sa nouvelle série s’appelle Les Impatientes. Immergé dans le quotidien d’une maison de retraite et de ses patients, il est parti à la rencontre d’un groupe social exclu de la société, invisible. Une plongée dans le "peuple de vieillesse", entre les cheveux blancs, la peau ridée et les sourires malicieux mais aussi la solitude et l’exclusion.

C’est la génération silencieuse ; celle née entre 1920 et 1945. Lionel Jusseret a capturé pendant plusieurs mois le quotidien de nos aînés, derniers garants de la mémoire collective. Des milliers de personnes évoluent derrière les murs de ces établissements, témoins des conditions de fin de vie institutionnalisées. Là où le mot anglophone home désigne le foyer, la maison, le belgicisme désigne, lui, une maison de retraite où l’on finit ses jours. Le photographe pose alors, de manière subtile et juste, la question suivante : pourquoi nos pays dits développés ne sont-ils plus capables de prendre en charge dignement leurs aînés ?

2 images © Lionel Jusseret