“Line Across a Circle” à E²/Sterput

La galerie alternative bruxelloise propose une rencontre et une présentation du travail du studio "Line Across a Circle" (LAC), ça se passe le 2 août.

Décrit comme un studio de propagande visuelle bruxellois, “Line Across a Circle” a été créé par les deux artistes Boris Pramatarov et Sophie Ung. Le premier est originaire de Bulgarie, il est diplômé de l’école des arts de Sofia et a poursuivi par la suite ses études à Gand. Ses oeuvres ultra-détaillées sont sombres et particulièrement pointilleuses. Il a notamment collaboré avec le New York Times. La seconde artiste, Sophie Ung a étudié à l’Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles. Ses dessins sont aussi très approfondis, méticuleux, elle utilise des couleurs très franches. Son univers est inspiré de l’Asie, elle aime représenter des scènes à la fois naïves et appartenant au monde des songes.

Le 2 août prochain, à partir de 18h, la Galerie E²/Sterput propose une rencontre avec les deux artistes pour parler de leur travail, leur studio, l’édition et découvrir leur univers.