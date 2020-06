Liège: ouverture officielle du Trinkhall museum ce jeudi

Le visage, thème annuel de l'exposition. - © Adolpho_Avril, collection Trinkhall museum

Il rit, il pleure, il grimace, il s'étonne, c'est toute la puissance de l'expression des mondes fragiles. Le thème annuel de cette exposition est le visage. Chacun d'entre-eux traverse des frontières de l'identité. Carl Havelange, directeur artistique du Tinkhall museum: "Il s'agit du visage, mais du visage qui n'est pas traité de la manière célébrative tel que le portrait traditionnel, mais qui manifeste plutôt les troubles du visage, le questionnement sur le visage. Les visages de la collection, les visages que nous exposons se dédoublent, s'effacent, se fondent dans l'environnement".

Quand les arts différenciés deviennent les arts situés

Pour sa première saison, le Trinkhall expose donc une bonne centaine de portraits provenant de la collection internationale de ce musée d'art contemporain dont la notion d'arts dit "situés" se substitue désormais à celle d'arts différenciés. Carl Havelange: "Quand on observe la collection, on ne reconnait à aucun moment une esthétique qui serait exclusivement propre au handicap mental. Il n'y a pas d'esthétique du handicap mental. Et même s'il y a des récurrences, elles sont plutôt liées aux dispositifs de création qu'au génie propre du handicap mental. Nous voulons donc impérativement désancrer ce type de création de toute stigmatisation qui associerait handicap mental à un type de création particulière. Et c'est de là que nait la politique muséale qui est celle maintenant du Trinkhall".

Parmi ces œuvres, le tableau de John Bresslin, un Écossais dont on ne connait pas grand chose.