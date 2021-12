Les Wall Drawings de Sol LeWitt épousent les formes du Musée juif de Belgique

L'artiste américain Solomon (Sol) LeWitt est né à Hartford en septembre 1928 et est décédé à New York en avril 2007. Il est issu d'une famille juive d'immigrants venus de Russie. Après des études à l'Université de Syracuse puis à la Cartoonists And Illustrators School de New York, il travaille comme graphiste chez un architecte. De cette expérience naît chez lui la conviction qu'un projet compte plus que sa réalisation. Il est ensuite engagé comme réceptionniste au Museum Of Modern Art où il rencontre des artistes Robert Ryman, Dan Flavin, Robert Mangold.

C'est en 1968 que Sol LeWitt rédige les "Sentences On Conceptual Art", dans lesquelles il énonce que le concept surpasse l'oeuvre. "L'idée devient une machine qui fabrique de l'art" écrit-il dans son essai. Ses principes et sa pratique feront l'objet de nombreux écrits qui sont devenus des textes fondateurs de l'art conceptuel. C'est en 1968 aussi, qu'il réalise son premier Wall Drawing, fresque à motifs géométriques répétitifs et en couleurs primaires, exécutée sur le mur de la galerie new-yorkaise de Paula Cooper.