Les visites Art Nouveau Art Déco de BANAD se préparent pour le mois de mai - Concours

Le Brussels Art Nouveau & Art Deco (BANAD) Festival est un événement exceptionnel mettant en valeur le patrimoine Art nouveau et Art déco en Région de Bruxelles-Capitale. Il se tient chaque année durant uniquement les week-ends de mars. Les conditions sanitaires exceptionnelles nous ont cependant poussés à reporter le BANAD Festival de 2021 aux weekends du 22 et 23 mai, 29 et 30 mai et 5 et 6 juin.

Au cœur du festival : les visites guidées d'intérieurs Art nouveau et Art déco habituellement fermés au public. Une occasion unique de (re)découvrir ces joyaux de notre architecture !

