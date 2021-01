Les vanités de Sanam Khatibi s'exposent à Bruxelles

Sanam Khatibi - An old remembered song, 2020 Oil on panel 16 x 21 cm © Rodolphe Janssen

Sanam Kathabi, née à Téhéran en 1979, utilise différents supports comme la peinture, la tapisserie et la sculpture, pour développer un univers fascinant mais en tension sur des thèmes comme la violence, la sensualité, la bestialité. L'attraction des contraires. La nature y est omniprésente.

Cyanide, une exposition ancrée dans le moment présent

Une vingtaine de vanités, des accumulations d'objets divers et deux grandes toiles sont réunies sous le titre Cyanide, traduisez cyanure. Ce choix a été guidé par la fragilité de notre monde, assailli par la pandémie, et les oeuvres qui évoquent la vie et la mort. "Je suis fascinée par les histoires qui évoquent les poisons pour tuer. Mes poisons sont les plantes et les animaux", déclare l'artiste.