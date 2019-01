Les "Tournesols" de Van Gogh voyageront au Japon pour les JO de 2020

La National Gallery de Londres a annoncé que plusieurs de ses œuvres allaient être exposées au Japon lors des Jeux Olympiques de Tokyo de 2020, dont les emblématiques "Tournesols" de Vincent Van Gogh qui seront présentés pour la toute première fois dans ce pays.

Cette oeuvre, qui s'inscrit dans une série que Van Gogh a peinte en 1888, sera d'abord exposée à Tokyo, puis Osaka, dans le cadre d'une exposition itinérante comprenant 60 peintures couvrant une période allant de la Renaissance italienne au début du XXème siècle.

Cette exposition représente la plus vaste sélection de peintures jamais prêtée par la National Gallery à une institution internationale depuis sa création il y a près de 200 ans. "Les Tournesols" et les autres prêts seront visibles au National Museum of Western Art de Tokyo du 3 mars au 14 juin 2020, avant de voyager au National Museum of Art d'Osaka, où les œuvres seront exposées du 7 juillet au 18 octobre.

Les Jeux Olympiques d'été de Tokyo se tiendront eux du 24 juillet au 9 août 2020.