Les temps forts de la prochaine Biennale de Sydney

Ai Weiwei

Le thème principal de cette 21ème Biennale de Sydney est le Mouvement et la migration, et l'artiste chinois Ai Weiwei devancera les discussions avec ses oeuvres en lien avec ces sujets. Il présentera plusieurs oeuvres lors de l'événement, dont son documentaire "Human Flow", ou son oeuvre récente intitulée "Law of the Journey", qui n'est autre qu'un canot de sauvetage de 60 mètres rempli de 250 mannequins grandeur nature.

L'oeuvre "Crystal Ball", qui révèle "un monde inversé", sera présentée au Artspace Sydney.