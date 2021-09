Les Sex Pistols, stars de la foire Photo London

Comptez sur les punks pour célébrer dignement le retour de Photo London. La foire de la photographie se tient jusqu'au 12 septembre dans la capitale britannique. L'occasion de découvrir de clichés des Sex Pistols sur scène, jamais vus auparavant.

Photo London a décidé de sortir le grand jeu. Quelque 88 galeries de photographie originaires de 15 pays participent à la sixième édition du salon. Un défi logistique pour Michael Benson et Fariba Farshad, les fondateurs de la foire. "Presque chaque semaine a apporté un nouveau défi. L'effondrement du calendrier nous a mis directement en concurrence avec d'autres foires à New York et à Paris; des frontières se sont ouvertes et d'autres se sont fermées; la politique a été tellement mitigée, embrouillée et trompeuse que la planification de quoi que ce soit est devenue une branche de la théologie médiévale", ont-ils déclaré.

Ces contraintes n'ont pas empêché des galeristes comme les Londoniens Richard Saltoun, Paul Stolper et Parafin ainsi que le Marocain Black Shade Project d'y participer pour la première fois. Pour marquer l'occasion, Paul Stolper a réuni cinq photographies inédites prises par Kevin Cummins durant le dernier concert des Sex Pistols au Royaume-Uni.

Cette représentation légendaire a eu lieu le jour de Noël 1977 à l'Ivanhoes à Huddersfield. Près de quarante-cinq ans après cette prestation, Kevin Cummins en garde un souvenir très vif. "C'était le meilleur concert que j'avais vu, et je les ai vus une douzaine de fois. Ils étaient tous de si bonne humeur et le public se sentait bien aussi ... Ils avaient l'impression de faire partie d'une société secrète, autorisés à aller voir un concert le jour de Noël, se rebellant contre leurs parents. Ce n'était pas du tout agressif. Tout le monde a juste passé un bon moment", a-t-il raconté au Guardian.