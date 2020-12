les sculptures musicales de Bouke Groen à Leuven

Promenons-nous dans le bois

A Leuven, la vie culturelle tourne autour du STUK, un centre d’art avec une riche programmation en danse, théâtre, musique et aussi cinéma et expo. Le Stuk nous offre une promenade sonore dans le parc de la ville (parc Saint Donat) dans lequel le promeneur découvre cinq colonnes de verre. De l'intérieur de chaque colonne jaillit le son d'un chant - parfois à peine audible, parfois fort et plein d'énergie. L’artiste néérlandais Bouke Groen a intitulé cette œuvre Level. Il faut s’insinuer entre les colonnes de verre transparent pour entendre les différentes voix " comme un nuage harmonique étourdissant " nous promet le Stuk. Ce chœur à 5 voix oscille entre mélodie et dissonance. Level est une ode à la joie de chanter ensemble, même si le court extrait en video ci-dessous nous rappelle un peu notre enfance chez le docteur…