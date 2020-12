Les sculptures de Freddy Tsimba à l'AfricaMuseum

L’exposition temporaire "Mabele eleki lola ! La terre, plus belle que le paradis" rouvre le 1er décembre 2020 et est prolongée jusqu’au 15 août 2021.

A gauche : Kangi kiditu. Crucifix. Kongo central, RD Congo.[Kongo]. s.d. Bois, fer, laiton. Don des Amis du Musée. HO.1963.66.1, collection MRAC Tervuren A droite : Freddy Tsimba "Croix", 2018. Matériaux de récupération, trappes à souris. - © J. Van de Vyver - MRAC Tervuren / Freddy Tsimba

Le commissaire de l’exposition, l’écrivain In Koli Jean Bofane, invite à un face-à-face entre la mémoire contenue dans les pièces ethnographiques et l’esprit des œuvres de Freddy Tsimba. Artistes et intellectuels africains ont toujours été intéressés par les collections du musée. L’ouverture de ce patrimoine à de nouvelles études, réflexions et réappropriations est un passage crucial dans le processus de décolonisation du musée et des collections.

En partenariat avec Africalia, une des tâches du musée est aussi de mieux faire connaître les artistes et les acteurs culturels du continent africain.

L’AfricaMuseum est ouvert de 11h à 17h du mardi au vendredi et de 10h à 18h les week-ends, jours fériés et congés scolaires. Réservez votre visite en ligne.