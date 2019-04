Les robots en action à la Cité des sciences à Paris

Job le Renard, Poppy, Pepper et autres robots prennent leurs quartiers à la Cité des sciences à Paris pour une exposition qui présente ces machines dans leur réalité technologique, loin des fantasmes et des craintes qu'elles suscitent parfois.

L'objectif de l'exposition permanente, qui ouvre mardi sur 900 m2, est de "démythifier le robot afin que nos contemporains comprennent ce qu'il en est", déclare à l'AFP son commissaire scientifique Jean-Paul Laumond, directeur de recherche CNRS.

Le mot robot est apparu pour la première fois en 1920 dans une pièce de science-fiction du dramaturge Karel Capek. Il est formé à partir du mot tchèque "robota" qui signifie "corvée".

"Mon postulat de départ était qu'on ne parle pas de science-fiction car nous sommes à la Cité des sciences et de l'industrie. Ici il faut parler technique et peut-être, ainsi, émerveiller le public sur la capacité de l'homme à fabriquer de telles machines", explique Jean-Paul Laumond, chercheur en robotique depuis 35 ans.

En introduction, le visiteur est invité à distinguer les vrais robots de ceux qui n'en sont pas. Sous les robots C-3PO et R2-D2 de la saga Star Wars se cachent des acteurs déguisés. En revanche, un banal ascenseur, équipé de capteurs pour détecter les présences et décider ou non de fermer ses portes, en est un.

Conditions requises pour être un robot, machine qui produit du mouvement ? "Avoir des capteurs qui reçoivent de l'information de l'extérieur, un programme qui interprète ces informations et un programme qui déclenche une action", énumère Pierre Duconseille, commissaire de l'exposition.

Job, le renard électronique au pelage roux, conçu en 1953 par le cybernéticien français Albert Ducrocq, était déjà capable de se déplacer en suivant une source lumineuse tout en évitant les obstacles.

Le développement de l'informatique dans les années 1950 va permettre aux robots de devenir des "machines intelligentes" puis de s'épanouir dans l'industrie, notamment automobile, à partir des années 1960.