Les phonautogrammes du Collectif Void

Void est un collectif constitué de deux créateurs, Arnaud Eeckhout et Mauro Vitturini , qui explore le domaine sonore et produit des œuvres visuelles. L’onde sonore, immatérielle, devient visible par des images, des objets ou des installations.

Void participe au salon du dessin contemporain, Art on Paper, ouvert du 6 au 9 septembre à Bozar en présentant des dessins d’une beauté subtile et délicate. Le collectif a reproduit l’expérience du phonautographe inventé en 1860 par le typographe français Edouard-Léon Scott de Martainville. Dix-sept ans avant l’apparition du phonographe d’Edison, l’instrument parvient à inscrire une première trace de l’onde sonore sur un support induit de noir de fumée. Le premier phonautogramme de l’histoire a été lu et entendu en 2008. Un document émouvant !