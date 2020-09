Les paniers culturels Kilti font leur retour à Bruxelles

Les paniers culturels Kilti de l'ASBL Bah Voyons sont à nouveau disponibles à Bruxelles dès cette rentrée, a annoncé l'association. Ils contiennent une sélection d'objets ayant attrait au cinéma, à la musique, au théâtre, à la danse, à la littérature ainsi que des invitations à découvrir des lieux ou encore des pièces de théâtre. A l'image des paniers de fruits et légumes, le panier Kilti invite le public à la rencontre d'opérateurs et de lieux qu'il connaît peu ou qu'il découvrira, mais aussi à une découverte "plus locale" de la culture.

Les amateurs de culture ont ainsi notamment été invités, lors des saisons précédentes, à découvrir des lieux comme la Villa Empain, l'Hectolitre (exceptionnellement ouvert au public pour une improvisation de l'acteur Olivier Premel), le Planétarium (avec une projection exclusive précédée d'un concert d'un clarinettiste bruxellois sous un ciel étoilé), mais aussi des évènements comme le Cocq'arts Festival, un concert d'ORISHA et des visites guidées d'exposition.

Les paniers sont distribués lors de soirées de présentation dans un lieu différent à chaque saison. "L'occasion pour le public d'apprivoiser le contenu de leur panier (tenu secret jusque là; NDLR) et d'échanger avec les partenaires et porteurs de projet", expliquent les organisateurs. Les sacs sont disponibles en petite et grande version.

Ainsi, le premier panier, sur le thème "Retour vers la Culture", peut être commandé jusqu'au 20 septembre et sera distribué au public le 3 octobre au théâtre Marni, à Ixelles. Le deuxième évènement aura lieu le 19 novembre, avec un panier bilingue spécial Schaerbeek, partie du plan de soutien au secteur culturel initié par les deux échevines de la Culture.

L'ASBL Bah Voyons, à l'origine du projet, s'appuie sur un vaste réseau de partenaires avec quelque 228 agents culturels et artistiques.